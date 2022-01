김제 종오리·예산 산란계 농장서 고병원성 AI 확진

[아시아경제 세종=김혜원 기자] 고병원성 조류인플루엔자(AI) 중앙사고수습본부는 31일 전북 김제 종오리 농장과 충남 예산의 산란계 농장에서 고병원성 AI가 확진됐다고 밝혔다.

김제 종오리 농장은 종오리 8000마리를 사육 중이다. 노장 반경 1km 이내 가금 농가에서는 15만7000마리를 사육하고 있다.

예산의 산란계 농장은 닭 약 72만마리를 사육하고 있으며, 반경 500m 이내 다른 가금 농가는 없다.

중대본은 의심축이 확인된 즉시 초동 대응팀을 현장에 투입해 해당 농장에 대한 출입 통제, 예방적 살처분, 역학조사 등 선제적 방역 조치를 실시했다.

중수본은 "설 연휴 기간 중 차량과 사람의 이동이 증가함에 따라 바이러스의 확산과 이동이 쉬워지면서 소독 등 방역에 소홀할 경우 가축 전염병 발생이 급증할 우려가 있다"면서 "가금 사육 농가는 설 연휴 기간에도 출입 차량 2중 소독(고정식+고압 분무)을 포함한 농장 4단계 소독, 소독·방역 시설이 없는 농장 부출입구·축사 쪽문 폐쇄 등 방역수칙 준수와 차단방역을 세심히 실천해야 한다"고 전했다.

이와 함께 사육 가금에서 폐사 증가, 산란율·사료 섭취량·활동성 저하 등 의심 증상을 면밀히 관찰해 이상이 있는 경우 즉시 방역 당국으로 신고할 것을 당부했다.

