제일기획, 지난해 4분기 영업이익 649억…전년동기대비 6%↑

[아시아경제 이민지 기자] 제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 500 등락률 -2.34% 거래량 372,891 전일가 21,350 2022.01.27 15:32 장중(20분지연) 관련기사 삼성, 설 연휴 앞두고 협력사에 대금 1조1000억원 선지급[클릭e종목]"제일기획, 견조한 실적에 비해 과도한 저평가"[클릭 e종목] “제일기획, 내년도 이어갈 양질의 성장” close 은 지난해 4분기 영업이익으로 649억원을 기록했다고 27일 공시했다. 매출액은 33% 증가한 9852억원을 기록했고 순이익은 49% 감소한 288억원을 기록했다.

이날 제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 500 등락률 -2.34% 거래량 372,891 전일가 21,350 2022.01.27 15:32 장중(20분지연) 관련기사 삼성, 설 연휴 앞두고 협력사에 대금 1조1000억원 선지급[클릭e종목]"제일기획, 견조한 실적에 비해 과도한 저평가"[클릭 e종목] “제일기획, 내년도 이어갈 양질의 성장” close 은 결산배당으로 1주당 990원의 현금배당을 결정했다 시가배당율은 4.2%로 배당금총액은 1002억6593만원을 기록했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr