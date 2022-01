현대중공업지주 "현대오일뱅크, 지난해 영업익 1조1424억…흑자전환"

[아시아경제 이민지 기자] 현대오일뱅크는 지난해 영업이익으로 1조1424억원을 기록해 흑자전환했다고 27일 공시했다. 매출액은 50% 증가한 20조6066억원을 기록했고 순이익은 5281억원으로 흑자전환했다.

회사 측은 “유가와 정제마진 상승으로 영업이익이 개선됐다”고 설명했다.

