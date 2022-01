SK가스·E1, 택시 장학금 누적 100억원 돌파

[아시아경제 문채석 기자] 액화석유가스(LPG) 전문기업인 SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 110,000 전일대비 4,500 등락률 -3.93% 거래량 10,668 전일가 114,500 2022.01.27 14:10 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-13일[e공시 눈에 띄네] 코스피-5일[클릭 e종목] SK디앤디, 지배구조 개편 효과 기대 close , E1 E1 017940 | 코스피 증권정보 현재가 44,300 전일대비 1,200 등락률 -2.64% 거래량 14,839 전일가 45,500 2022.01.27 14:10 장중(20분지연) 관련기사 국내 LPG 공급價 7개월 만에 인하…㎏당 30원↓E1, 베트남 LPG 냉동탱크터미널 건설E1, 12월 LPG 가격 kg당 88원 인상 close 이 택시 가정 대학생 자녀에게 지원하는 'LPG 희망충전 장학기금'의 누적 지원액이 100억원을 돌파했다.

대한LPG협회는 27일 서울 중구 한국장학재단 서울지역센터에서 택시 업계 대학생 자녀를 위한 장학기금 10억원을 재단에 전달하고 누적 기부금 100억원 달성을 기념하는 행사를 진행했다고 밝혔다.

장학금 재원은 두 회사가 조성한 'LPG 희망충전기금'으로 마련했다. 두 기업은 2012년부터 업계를 위한 장학금 지원사업을 꾸준히 진행해 왔다. 업계에서 1년 이상 종사한 부모를 둔 대학생 자녀에게 학기당 200만원씩 최대 1년간 장학금을 준다. 기금 관리는 협회가, 장학생 선발 등 업무는 한국장학재단이 각각 수행해 효율성을 높인다.

올해 장학생 262명에 대한 기금을 이날 전달해 누적 장학금은 총 105억원이 됐고, 총 2585명의 학생이 수혜를 입었다.

지난해 장학생으로 선발된 한 학생은 감사편지를 통해 "코로나 이후 집안 사정이 힘들어졌지만 LPG 희망충전기금의 장학금을 받게 돼 경제적 부담을 덜고 학업에 집중할 수 있었다"며 "사회에 나가 이를 잊지 않고 베푸는 사람이 되겠다"고 말했다.

협회는 그간의 공로를 인정받아 교육부장관 표창도 수상했다. 이필재 협회장은 "업계를 위한 장학사업을 10여년간 꾸준히 진행해온 결과 기탁금 누적액이 100억원을 달성한 것을 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 학생들이 학업에 열중할 수 있도록 힘을 보태겠다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr