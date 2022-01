[아시아경제 송승섭 기자]예금보험공사 새 부사장에 윤차용 국제협력실 부장이 27일 임명됐다.

윤차용 신임 부사장은 예보에서 채권관리부장, 인사지원부장, 국제협력실장 등 주요 보직을 거쳤다. 지난해까지 국제예금보험기구협회(IADI)에서 아시아태평양지역위원회 사무국장을 맡기도 했다.

윤 부사장은 채무조정 확대와 취약계층 재기지원, 능력 중심의 인사제도 정착에 기여했다는 평가를 받는다. 예보 관계자는 “예금보험제도 개선, 금융소비자 보호 확대 및 사회적 책임 이행 등 공사의 당면과제를 효율적으로 추진할 것으로 기대한다”고 전했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr