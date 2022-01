윤홍근 BBQ 회장, 대한빙상경기연맹에 통 큰 후원

[아시아경제 문혜원 기자] 제너시스BBQ는 윤홍근 회장이 2022 베이징 동계올림픽 경기를 앞두고 메달리스트에게 통 큰 포상금을 약속했다고 27일 밝혔다.

윤 회장은 26일 2022 베이징 동계올림픽 개인종목 메달리스트에 대해 금메달 1억원, 은메달 5000만원, 동메달 3000만원의 포상금을 배정했다. 또한 단체전(쇼트트랙 계주, 스피드스케이팅 팀 추월) 메달리스트에 대해서도 포상금을 지급할 예정이라고 밝혔다.

앞서 4년 전 평창 때는 개인종목 메달리스트들에게 금메달 5000만원, 은메달 2000만원, 동메달 1000만원을 지급했다. 이번 포상금 규모는 두 배 이상 인상된 금액이다.

대표팀 지도자에게도 메달에 따라 포상금이 지급될 예정이다. 윤 회장은 또 지원인력과 올림픽에 출전했지만 메달을 획득하지 못한 선수단 등에 대해서도 소정의 격려금을 전달할 예정이라고 밝혔다.

윤 회장은 2022 베이징동계올림픽 선수단장으로 선임돼 올림픽 기간 동안 대한민국 선수단을 대표해 선수들을 지원할 예정이다.

