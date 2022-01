MG손해보험, '설맞이 명절음식 나눔' 진행

[아시아경제 이창환 기자] MG손해보험이 설 명절을 앞두고 소외 이웃을 대상으로 명절음식 기부를 진행했다고 26일 밝혔다.

MG손보는 25일 서울시 노원구에 위치한 서울시립북부장애인종합복지관을 통해 관내 장애인 100개 가구에 떡국 꾸러미를 기부했다.

이웃들이 설맞이 명절상을 푸짐하게 마련할 수 있도록 영양가 높은 한우 국거리, 떡국 떡, 사골국 등 떡국 재료 일체를 비대면으로 전달했다.

MG손해보험은 코로나 감염병 예방을 위해 지난해부터 각종 기부활동을 비대면으로 전환해 운영하고 있다.

최근 따뜻한 겨울나기 물품 기부 외에도 시각장애인을 위한 흰지팡이의 날 나눔, 추석 명절음식 나눔, 중복맞이 보양식 나눔 등을 진행하며 비대면 기부문화 확산에 앞장서고 있다.

MG손보 관계자는 “코로나 여파로 더욱 어려운 환경에 놓인 소외 이웃들에게 따뜻한 명절음식을 대접하고자 온정 나눔 행사를 마련했다”며 “앞으로도 지역사회 기부를 비롯한 다양한 사회공헌활동 프로그램을 운영해 나가겠다”고 말했다.

