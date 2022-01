대한간호협회 관계자들이 26일 서울 여의도 국회 앞에서 '간호법 제정과 불법진료·불법의료기관 퇴출을 위한 수요집회'를 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.