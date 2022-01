골든타임 안 놓친다! … 부산교육청, 학교에 자동심장충격기 586대 지원

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시교육청은 각급 학교에서 응급상황이 발생할 경우 골든타임인 4분 안에 응급조치를 할 수 있도록 자동심장충격기(AED) 586대를 추가로 지원한다.

현재 부산지역 모든 초·중·고·특수학교에는 자동심장충격기가 1대 이상 설치돼 있다.

추가 지원은 학교 건물 간 거리가 멀어 골든타임 확보에 어려운 학교와 자동심장충격기가 설치되지 않은 사립유치원을 대상으로 실시한다.

부산시교육청은 지난해 8월 유치원과 각급학교에 수요조사를 했다.

조사를 토대로 사립유치원 251개 274대, 초등학교 95개교 109대, 중학교 66개교 73대, 고등학교 92개교 120대, 특수학교 5개교 5대, 학력 인정평생교육시설 5곳 5대 등 모두 514개교 586대에 자동심장충격기를 지원하기로 했다.

유치원과 초등학교의 경우에는 유아와 성인이 함께 사용할 수 있도록 성인용 패드와 함께 아동용 패드도 지원한다.

부산시교육청은 오는 3월 중 지원대상 학교에 자동심장충격기 구매비 1대당 200만원씩 총 11억7200만원을 지원한다.

김칠태 시 교육청 안전기획과장은 “자동심장충격기는 심정지 등 응급상황에 대처할 수 있는 가장 필수적인 장비”라며 “응급상황이 생기면 제대로 활용할 수 있도록 심폐소생술 교육도 지속해서 실시하겠다”고 말했다.

