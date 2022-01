8571명 역대 최다… 내일 1만명 넘는다

지난주 같은 요일 2.11배 '더블링' 현상

주말효과 끝나는 내일부터 폭증 예고



검사 양성률, 누적 대비 3배 이상 높아져

이달 중 오미크론 대응단계 전환 추진

[아시아경제 이춘희 기자] 오미크론 코로나19 변이가 국내에서 우세종으로 자리 잡으면서 코로나19 신규확진자가 역대 최대치인 8571명을 기록했다. 8000명대 확진자가 발생한 것은 처음이다. 이 같은 추세라면 당장 26일에 확진자가 1만명을 훌쩍 넘어설 전망이다.

중앙방역대책본부는 25일 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 8571명 증가했다고 밝혔다. 1주일 전인 18일 4070명에 비해 2.11배나 뛰는 ‘더블링’ 현상이 일어났다. 전파력이 기존 델타 변이보다 2~3배 높은 것으로 확인된 오미크론 변이가 확산하면서 확진자 증가 속도가 빨라지고 있다. 직전 주 같은 요일 대비 확진자 증가율은 지난 22일 59%→23일 82%→24일 95%→25일 111%로 날이 갈수록 가팔라지고 있다.

주말에 의심신고·임시선별검사소 검사가 줄어드는 ‘주말 효과’ 영향에도 불구하고 24일과 이날 급증세가 나타난 점을 고려하면, 26일 신규 확진자는 1만명을 넘어설 것이라는 관측이 제기된다. 지난 21일 24만6824명이었던 검사자 수는 22일 19만32명, 23일 16만8496명까지 급감했다가 24일 다시 26만3888명까지 늘었다. 통상 유전자증폭(PCR) 검사에 1~2일이 소요되는 점을 고려하면 26일 발표치부터 확진자가 폭증할 가능성이 크다.

검사자 중 확진자 비중도 빠르게 늘어나고 있다. 전날 의심신고 검사자와 임시선별검사소 검사자 수 중 양성비율을 뜻하는 검사 양성률은 지난 23일 3.1%에서 24일 4.0%로 뛴 데 이어 이날 5.1%까지 높아졌다. 코로나19 유행 이후 지금까지의 누적 양성률 1.5%에 비해 3배 이상 높다. 검사자 수 회복에 양성률 급증이 결합되면 걷잡을 수 없는 증가가 나타날 것이란 우려가 나온다.

다만 앞선 유행에서 위기를 맞았던 의료대응 여력은 다소 여유있는 상황이다. 입원 중인 위중증 환자 수는 392명으로 81일 만에 300명대로 내려왔다. 사망자도 23명 늘어난 누적 6588명으로 누적 치명률이 0.88%까지 내려왔다. 전날 오후 5시 기준 중환자 병상 가동률은 전국 18.9%, 수도권 18.8% 등 10%대까지 내려오며 안정적인 모습을 보이고 있다.

하지만 통상 확진자 급증과 2~3주간의 시차를 두고 위중증 환자와 사망자가 증가하는 점을 고려하면 안심하긴 이르다. 오히려 이 기간이 오미크론 폭증에 따른 위중증·사망자 증가를 막을 수 있는 마지막 ‘골든 타임’이 될 가능성이 높다.

정부도 이 같은 상황을 고려해 이달 중 오미크론 대응 단계로의 전환을 추진할 예정이다. 26일부터 백신 2차 이상 접종 후 확진자는 7일로 입원·재택치료 격리기간이 줄어들고, 밀접접촉 시에도 격리 없이 수동 감시만 받으면 된다. 또 현재 광주·전남·경기 평택·안성시에 한해 적용 예정인 PCR 검사 대상 제한 등 검사·의료체계 전환도 이르면 이달 중 전국으로 확대 적용할 계획이다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr