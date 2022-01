안국약품, 국제표준 준법·부패방지 경영 '통합 인증'… 업계 최초

[아시아경제 김대현 기자] 안국약품이 준법·부패방지경영 관련 통합인증을 국내 제약?바이오산업 업계 최초로 획득했다.

18일 안국제약은 한국준법진흥원(KCI)으로부터 준법경영 시스템 국제표준(ISO 37301) 인증과 부패방지경영 시스템 국제표준(ISO 37001)에 대한 통합인증을 지난달 16일 획득했다고 밝혔다.

준법경영시스템은 지난해 4월 국제표준화기구(ISO)가 제정한 준법경영 관련 국제표준이다. 조직의 효과적인 준법경영시스템을 수립·개발·실행·평가·유지관리·개선하기 위한 요구사항을 규정하고, 지침을 제공하는 경영시스템이다. 안국약품은 국내 제약업계에서 처음으로 이 같은 통합인증을 취득했다.

안국약품 관계자는 "2018년 11월 부패방지경영 시스템 국제표준 최초인증을 받은 이후 2019년과 2020년 2년 연속 사후심사에서 최종 적합 판정을 받았다"며 "부패 방지 및 제반 준법교육 뿐만 아니라 매월 우수부서를 선정해 시상을 진행하는 등 부패방지경영시스템을 기업 문화로 정착시키기 위해 지속적으로 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

