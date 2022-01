아스플로, 해외 종속기업 50억 규모 채무보증 결정

[아시아경제 이민지 기자] 아스플로 아스플로 159010 | 코스닥 증권정보 현재가 23,400 전일대비 200 등락률 +0.86% 거래량 134,420 전일가 23,200 2022.01.18 15:06 장중(20분지연) 관련기사 ‘디즈니플러스 국내 상륙 초읽기’… OTT 관련 핵심 수혜주 공개! close 는 해외 종속기업 ASFLOW VINA가 IBK기업은행 홍콩지점에 차입한 금액에 대해 50억원 규모로 채무보증을 결정했다고 18일 공시했다. 이는 지난 2020년 말 매출액 기준 11.53%에 해당한다. 채무보증기간은 오는 26일부터 2028년 1월 26일 까지이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr