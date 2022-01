삼성, '청년SW아카데미' 7기 입학식 개최…"1150명 최대 규모"

[아시아경제 정현진 기자] 삼성이 '삼성청년SW아카데미(SSAFY)' 서울캠퍼스에서 'SSAFY' 7기 입학식을 열었다고 18일 밝혔다.

7기 교육생은 역대 최대 규모인 1150명으로 한 기수 교육생이 1000명을 넘어선 것은 이번이 처음이다. 2018년 프로그램을 시작한 SSAFY는 2018년 12월 입과한 1기 500명을 시작으로 꾸준히 교육생을 늘려왔다. 이들은 서울, 대전, 광주, 구미, 부산·울산·경남(부산소재) 전국 5개 캠퍼스에서 1년간 집중적으로 소프트웨어 교육을 받는다.

입학식은 코로나19 상황을 고려해 온·오프라인 병행으로 진행됐다. 현장에는 고용노동부 박화진 차관, 더불어민주당 이수진 의원, 국민의힘 김희곤 의원, 삼성전자 경영지원실 박학규 사장, 입학생 50명이 참석했다. 나머지 입학생 1100명은 온라인으로 참여했다.

SSAFY는 1년간 매일 8시간씩 총 1600시간의 집중적인 교육과 교육생간 협업 프로젝트 등을 통해 기업에 즉각 투입될 수 있는 역량을 갖춘 소프트웨어 개발자를 양성하는 과정을 운영하고 있다. 교육생 전원에게는 매달 100만원의 교육지원금도 지급하고 취업지원센터를 운영, 교육생에게 진로컨설팅·채용정보 등을 제공한다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr