이재명 "디지털·에너지·사회서비스 대전환으로 일자리 300만개 이상 창출"

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 18일 "디지털·에너지·사회서비스 대전환을 통해 300만개 이상의 일자리를 만들겠다"고 공약했다.

이 후보는 이날 오전 여의도 민주당사에서 기자회견을 열고 이같은 내용을 담은 ‘일자리 대전환 6대 공약’을 발표했다.

6대 공약은 ▲ 대전환을 통한 일자리 창출 ▲ 정의로운 일자리 전환체계 구축 ▲ 일자리 정책 체계 정비 ▲ 기업주도 일자리 성장 촉진 ▲ 혁신형 지역 일자리 창출 ▲ 청년 일자리 지원 등으로 구성된다.

이 후보는 300만개 일자리를 늘리기 위해 국비, 지방비, 민간자금을 포함한 135조원을 조성해 디지털 인프라 구축 등을 지원하겠다고 했다.

에너지 전환의 경우 탈탄소?녹색경제로의 전환을 통해 신산업 육성, 탄소중립 신기술 개발 등을 추진하겠다고 밝혔다.

이어 사회 서비스 대전환을 통해 돌봄, 간병, 보육의 사회서비스와 코로나19 팬데믹 극복을 위한 공공보건 분야에서 일자리를 늘리겠다고 했다.

이 후보는 “사회 서비스 일자리 공약은 유승민 전 의원의 ‘사회서비스 일자리 100만개’ 공약을 실사구시 입장에서 과감히 수용했다”고 강조했다.

청년 일자리에 대해서는 임기 내 청년 고용률 5% 향상을 목표로 '담대한 일자리정책'을 펼지겠다고 밝혔다.

국민내일배움카드를 개편해 청년 지원금을 현재보다 두 배로 늘리고, 교육과 취업을 포기한 '니트(NEET)족' 청년에게는 전문가 멘토를 활용해 맞춤형 서비스를 제공하는 '청년 위기극복 1대1 프로젝트'를 시행하겠다고 공약했다.

무엇보다 정책 체계의 재정비를 위해 기획재정부를 개편하면서 일자리정책 기획·조정 기능을 대폭 강화해 일자리 전환의 컨트롤 타워로 만들겠다고 밝혔다.

기업 주도의 일자리 성장도 촉진하겠다고 밝혔다. 이 후보는 테크형 메가펀드를 50조원 규모로 조성하고, 벤처투자 규모도 10조원 수준으로 크게 늘리겠다고 밝혔다. 이같은 투자로 국가대표 혁신기업 3000개, 유니콘 기업 100개와 다수의 데카콘 기업을 육성하겠다고도 했다.

이 후보는 "경제와 일자리가 선순환되는 일자리 경제를 활성화해 국민이 행복한 경제 성장을 만들겠다"고 말했다.

