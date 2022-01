삼화페인트, 디지털 광고제 '2021 앤어워드'서 2관왕

[아시아경제 김종화 기자] 삼화페인트공업(주)이 국내 최대 디지털 광고 시상식인 '2021 앤어워드' 2개 부문에서 위너Winner를 수상했다고 18일 밝혔다.

'앤어워드(Awards For New Digital Award)'는 한국디지털기업협회 주관하고 과학기술정보통신부와 한국방송광고진흥공사, 한국인터넷진흥원이 후원하는 국내 최대 디지털 분야 시상이다. 한 해 동안 디지털 산업에 기여한 작품을 선정해 디지털 미디어&서비스 부문과 디지털 광고&캠페인 부문 총 63개 분야에 걸쳐 심사를 진행한다.

영상 디지털 광고&캠페인 부문에서 Winner를 수상한 '삼화니까 안심이다'는 지난해 10월 삼화페인트가 창립 75주년을 맞아 공표한 슬로건을 일반 대중에게 알리기 위해 진행한 디지털 캠페인이다.

총 3편의 옴니버스 에피소드로 구성된 이 캠페인은 안심하고 사용할 수 있는 삼화페인트 제품들을 자연스럽게 표현했다. 누아르 영화가 연상되는 장면으로 시작해 후반부에는 반전 스토리로 제품을 재치 있게 소개하며, 삼화페인트 공식 유튜브 채널에 공개된 지 일주일 만에 조회수 100만을 달성했다.

디지털 미디어&서비스 부문에서 Winner를 수상한 기업 홈페이지는 직관적이고 편리한 사용자 인터페이스로 방문자들이 필요한 메뉴를 쉽게 찾아볼 수 있도록 했다. 또 컬러에 대한 아이디어를 제공하고 연관 제품을 노출하는 등 콘텐츠 연계성을 강화해 일반 소비자부터 전문가까지 원하는 정보를 빠르게 접근할 수 있는 환경을 구축했다. 홈페이지 방문자는 리뉴얼 이전 대비 146% 증가했다.

삼화페인트는 지난해 '디지털마케팅팀'을 신설하며 투톤라이브, 패션브랜드 크리틱과의 콜라보, 안심 캠페인 등 다양한 프로젝트를 통해 젊은 세대들과의 소통을 이어가고 있다.

삼화페인트 관계자는 "삼화페인트만의 아이덴티티를 활용해 대중들과 디지털 상의 커뮤니케이션을 강화해 나갈 계획"이라면서 "올해에도 신선하고 재미있는 마케팅 활동들을 기대해달라"고 전했다.

