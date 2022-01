[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보 직속 국가인재위원회는 18일 JTBC 이정헌 기자와 YTN 안귀령 앵커를 영입했다고 발표했다. 두 사람은 선대위 공보단 대변인 겸 미디어센터장과 부센터장을 각각 맡게 된다.

이 기자는 JTBC 사회1부 차장과 중앙일보 국제부 차장, 도쿄 특파원을 지냈으며 4년 6개월간 JTBC 아침뉴스 프로그램 ‘뉴스 아침&’ 메인 앵커를 맡았다.

안 앵커는 YTN뉴스 프로그램 ‘변상욱의 뉴스가 있는 저녁(뉴있저)’ 진행자로 활동해왔다.

이 기자는 “언론인으로서 정제되고 품격있는 말과 글로 시청자와 독자의 신뢰를 얻었던 것처럼 이 후보의 진정성을 전달하는 역할을 하겠다”고 밝혔다.

안 앵커는 “비정규직 앵커 출신 30대 청년으로서 청년 문제 해결과 비정규직 처우 개선, 방송 개혁 등을 통해 힘을 보태겠다”고 했다.

