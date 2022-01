넥센타이어, 설 명절 맞이 구매고객 사은이벤트 실시

[아시아경제 이기민 기자] 넥센타이어 넥센타이어 002350 | 코스피 증권정보 현재가 7,150 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 16,420 전일가 7,150 2022.01.18 09:21 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “넥센타이어, 운송비가 손익 악화의 주원인”[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일'2021 넥센타이어 스피드레이싱' 6라운드 오는 24일 개최 close 가 설 명절을 맞이해 프리미엄 타이어 구매 고객 대상 사은 이벤트를 실시한다고 18일 밝혔다.

이번 이벤트는 다음 달 18일까지 진행되며 이벤트 참여 대리점에서 '엔페라 슈프림'과 '엔페라 슈프림 SUV' 제품 4개를 구매 및 렌탈하는 고객에게 다양한 사은품을 증정하는 방식으로 진행된다.

넥센타이어는 사은품으로 '차량용 안전키트(경광봉, 소화기, 비상용 망치)'와 '트렁크 정리가방', '목베개'로 교환 할 수 있는 쿠폰을 제공한다.

이벤트 참여 대리점에서 행사 제품을 직접 구매한 경우에는 수령한 이벤트 쿠폰 번호를 넥센타이어 이벤트 페이지에 입력하면 사은품이 개별 배송되고, 렌탈 구매 시에는 등록된 주소지로 이벤트 종료 후에 일괄 배송된다.

황충상 넥센타이어 한국지역 BS(Business Sector)장은 "다가오는 설 명절을 맞이해 고객에게 감사하는 마음으로 이번 행사를 준비했다"며 "앞으로도 다양한 서비스와 이벤트를 지속적으로 시행해 고객 만족도를 높여 나갈 것"이라고 밝혔다.

