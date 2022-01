대경대 연극영화과, 특별전형 연기전공 정시 2차 선발

- '연극사관학교' 대경대학교 연극영화과, 실기 100%로 연기전공자 정시 2차



[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] ‘연극사관학교’로 정평이 있는 대경대학교가 정시2차 특별전형(실기100%)으로 연극영화과 연기전공자를 선발 한다고 17일 밝혔다.

이번 정시 2차 전형은 기존의 일반전형과 달리 내신 없이 자유연기실기로만 평가하게 되며 선발인원은 8명이다.

대경대에 따르면 올해 공연되는 연극작품과 웹드라마, 단편영화 제작프로덕션이 많아 실기 비중을 높여 정시2차에 정원외 선발로 결정했다.

올해로 학과개설 27주년을 맞는 대경대 연극영화과는 연극과 방송분야에서 동문들의 잇따른 수상을 이어가며 두각을 나타내고 있다.

특히, 대구국제뮤지컬페스티벌, 거창, 밀양, 젊은연극제 등에서 작품상, 대상, 연기상 등을 수상하며 연극, 연기분야 집중사관학과의 명성을 얻고 있다.

올해 연극영화과 연기전공 심화과정은 16명 모집에 60여명이 지원해 4:1의 평균 경쟁률을 나타냈으며 연극이론과 평론, 연기, 연출, 뮤지컬, 공연기술 등 각 분야별로 현장전문가 교수들이 포진돼 있다.

김건표 연극영화과 교수는 “연극영화과는 3년제이고 졸업 후 1년 전공심화과정을 이수할 경우 대학원에 진학 할 수 있기에 포괄적으로 4년제 학과로 올해 서울권 대학원 진학률이 매우 높다”고 말했다.

이번 연극영화과 정시 2차 접수기간은 2월 13일까지며 실기평가는 2월 17일부터 19일까지 치러진다.

한편, 대경대 연극영화과는 졸업까지 12편 이상의 연극제작 실습을 거쳐야 졸업 할 수 있으며, 극단 배우와 졸업생, 재학생의 협업해 전국 연극, 뮤지컬 경연대회에서 대상, 작품상, 연기상 등 15차례 이상을 수상한 바 있다.

