카타르서 생후 3주 신생아 코로나19로 사망

카타르 보건부 "다른 질환이나 유전병 없어"

[아시아경제 김희윤 기자] 중동에서 코로나19 확진자가 증가하는 가운데 카타르에서 영아가 코로나19에 감염돼 숨졌다고 AFP 통신이 16일(현지시간) 보도했다.

카타르 보건부는 이날 성명을 통해 "안타깝게도 태어난 지 3주 된 아기가 코로나19에 감염돼 사망했다"고 발표했다. 보건부는 "코로나19로 영아가 사망한 사례는 두 번째이며 이번에 사망한 아기는 다른 질환이나 유전병이 없었다"고 설명했다.

통상 젊은 층은 고령자보다 치명률이 낮지만 카타르는 최근 많은 어린이들이 코로나19에 감염돼 치료를 받고 있다고 보건부는 덧붙였다.

이날 기준 카타르의 일간 신규 확진자 수는 4021명, 사망자는 2명으로 집계됐다. 카타르의 코로나 백신 접종 완료율(2회 이상)은 86.7% 수준이다.

AFP 통신은 어린이가 코로나19 감염으로 사망하는 경우는 드물지만 몇몇 국가에서 관련 사례가 보고 되고 있다고 전했다.

