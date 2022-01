대한국토도시계획학회, '공간정보산업 도약 대토론회' 20일 개최

[아시아경제 허미담 기자] 대한국토도시계획학회(회장 김현수)는 오는 20일 오후 1시30분부터 국회의원회관 대회의실에서 '디지털 대전환시대 공간정보산업 도약을 위한 대토론회'를 개최한다.

토론회는 조응천·김교흥·진성준·송석준 의원실과 국토교통부가 주최하고, LX한국국토정보공사와 국토도시학회가 주관하는 행사다.

이번 행사는 이헌승 국토교통위원장, 노형욱 국토교통부 장관, 송석준·조명희 국민의힘 의원, 김교흥·진성준 더불어민주당 의원의 인사말 및 축사와 함께 김현수 대한국토도시계획학회장의 개회사로 진행된다.

이어 조응천 민주당 의원의 기조 강연, 윤훈주 선도소프트 대표, 이제승 서울대 교수의 발제가 이어질 예정이다. 또 김갑성 연세대 교수의 좌장으로 6인의 전문가 토론도 진행된다.

한편 이번 세미나는 대한국토도시계획학회의 유튜브 채널 도시TV를 통해 생방송 된다.

