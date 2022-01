포스코건설, 의정부 '더샵 리듬시티' 다음달 분양

포스코건설은 경기도 의정부에서 '더샵 리듬시티'를 다음달 분양한다고 17일 밝혔다.

이 단지는 의정부 리듬시티 복합문화 융합단지 공동1블록에 지하 2층~지상 최고 25층, 5개동, 총 536가구 규모로 조성된다.

▲60㎡A 116가구 ▲60㎡B 25가구 ▲84㎡A 277가구 ▲84㎡B 44가구 ▲84㎡C 74가구 등 소비자의 선호도가 높은 중소형으로 구성했다.

의정부 리듬시티 프로젝트는 의정부시 산곡동 일대를 개발해 문화, 관광, 쇼핑, 주거 등이 함께 어우러지는 복합형 관광레저 복합단지 도시개발사업이다. 고산지구, 민락지구와 함께 의정부를 대표하는 대규모 주거타운을 형성할 것으로 전망된다.

더샵 리듬시티는 부용산, 깃대봉, 부용천으로 둘러싸인 '숲세권' 입지에 조성된다. 송산로, 의정부 경전철 고산역 등의 지역 교통망을 이용할 수 있고, 수도권 제1외곽순환고속도로 등의 진입도 용이해 서울, 수도권의 접근성이 우수하다.

피트니스, GX룸, 실내골프연습장, 독서실, 키즈하우스(어린이집), 맘스카페 등이 조성된다. 태양광 발전 시스템, 주차장 웰컴라이팅, 대기전력 차단 시스템 등 효율적인 에너지 설비를 계획했고 보안 시스템도 적용해 안전한 주거 환경을 제공한다.

포스코건설 관계자는 "의정부시의 주거 지도를 새롭게 바꿀 리듬시티의 처음이자 유일의 민간 분양 아파트"라며 "이번 단지는 고분양가 관리권역 분양가 책정으로 향후 프리미엄 확보도 기대할 수 있다는 점에서 뜨거운 관심을 받고 있다"고 말했다.

