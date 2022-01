사회적기업 정책자금 60억원 1월부터 운용

"기업 투자, 청년일자리 창출, 비수도권 기업 투자 강화"



[세종=아시아경제 문채석 기자] 고용노동부는 60억 원 규모의 7호 사회적기업 투자조합을 결성하고 이달부터 자금을 운용할 방침이라고 17일 밝혔다. 조합은 정부예산 45억 원과 제주국제자유도시개발센터, 법무법인 디라이트, 서일이앤엠, 엑스트라마일커뮤니케이션, 개인투자자 등이 출자한 자금 15억 원 등으로 결성됐다. 자금의 60%를 (예비) 사회적기업과 마을기업, 자활기업 등 사회적경제기업 육성에 투자한다. 청년 일자리 창출, 비수도권 기업 투자를 강화 등에도 자금을 투입한다.

사회적기업은 스타트업처럼 금융시장에서 자금 조달을 하는 데 어려움을 겪어왔다. 이에 고용부는 2011년부터 정부예산과 민간자본을 합쳐 모태펀드를 만들어 정책자금을 조성해 사회적기업에 대한 투자를 이어오고 있다. 올해까지 투자조합 7호를 결성하고 408억 원(정부예산 260억 원+민간 출자금 148억 원)의 정책자금을 조성한 뒤 사회적경제기업 등 47개소에 303억 원을 투자했다. 2020년 결성한 6호 조합부터는 기존 투자조합의 회수 재원 85억 원을 활용해 118억 원의 정책자금을 운영하고 있다. 고용부는 "사회적 가치를 추구하는 유망한 사회적경제기업의 질적 성장을 위한 마중물이 될 수 있도록 사회적기업 모태펀드를 확대하기 위해 적극 노력할 예정"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr