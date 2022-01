"명품·패션 덕분에" … 백화점 새해 첫 세일 매출 두자릿수 신장

코로나19 장기화에 따른 보복소비와 한파에 따른 아우터 판매에 힘입어 주요 백화점의 신년 첫 정기 세일이 매출이 두 자릿수 신장률을 기록했다.

17일 롯데백화점은 이달 2일부터 16일까지 진행한 정기세일 매출이 지난해 같은 기간(2021년 1월3~17일)에 비해 53.6% 늘었다고 밝혔다. 명품을 포함한 해외패션(67%) 매출이 높은 신장률을 보인 가운데 외부 활동에 대한 기대감이 반영되면서 화장품(54.2%)과 남성스포츠(49.8%), 여성잡화(48.7%) 등의 매출도 큰 폭으로 증가했다. 여기에 지난해보다 빨라진 설 연휴로 선물세트 매출이 반영되면서 식품 매출도 전년 동기 대비 96.6% 신장했다.

같은 기간 진행한 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 74,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 35,084 전일가 74,000 2022.01.17 11:17 장중(20분지연) 관련기사 "코로나 장기화에 선물가액도 상향" … 백화점 설 매출 사상최고현대百 판교점, 20~30대 겨냥 'MZ 전문관' 리뉴얼 오픈"고객님, 일년에 2억은 쓰셔야 합니다" … 백화점, VIP 기준 더 높아져 close 의 정기세일 매출도 지난해 같은 기간과 비교해 53% 증가했다. 명품(78.1%)과 여성패션(84.1%), 남성패션(86.7%) 매출이 크게 늘었고, 새해를 맞아 운동 계획을 세우는 고객들이 늘면서 골프(131.2%), 아웃도어(127.1%) 매출도 급신장했다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 241,500 전일대비 500 등락률 -0.21% 거래량 17,545 전일가 242,000 2022.01.17 11:18 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"신세계, 견조한 성과 지속 전망...목표가 상향""코로나 장기화에 선물가액도 상향" … 백화점 설 매출 사상최고"백신접종 증명서 없어도 출입" … 서울 대형마트 방역패스 운영 중단 close 백화점의 세일 매출은 54.4% 늘었다. 역시 명품(77.9%)과 여성패션(55.1%), 남성패션(78.8%) 판매가 호조를 보였고, 생활 카테고리 매출도 21.6% 신장했다.

업계 관계자는 "지난해 사회적 거리두기 강화 조치로 백화점 차원에서 정기세일을 하지 않고 브랜드별 자체 재고 소진을 위한 할인행사만 진행했던 터라 이에 대한 기저효과로 올해 실적이 매우 좋게 나왔다"며 "코로나 장기화 속에서도 새해 바깥 활동에 대한 기대감으로 의류·잡화 등 패션 부문과 화장품 등의 매출이 크게 늘었다"고 설명했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr