NH농협손보, 보험료 1000원으로 가입하는 여행레저보험 출시

가입자 포함 최대 8명까지 가입

[아시아경제 오현길 기자] NH농협손해보험은 골프, 여행 등 레저생활에 유용한 보장을 담은 다이렉트 전용 '올인원 여행레저보험'을 출시했다고 17일 밝혔다.

국내여행과 골프, 등산, 낚시 등 야외활동 중 발생 가능한 다양한 위험을 하나의 상품으로 보장하는 소액단기보험(미니보험)으로 기본보장 외에도 실손, 운전자관련 담보도 한 번에 가입할 수 있다.

특히 업계 최초로 동반인(피보험자) 카카오톡 셀프인증 서비스를 도입, 여러명이 한 번에 가입할 수 있도록 하여 고객 편의성을 높였다. 동반인의 휴대폰 번호만 알면 카카오톡 인증을 통해 가입자를 포함 최대 8명까지 가입가능하다.

가입기간은 1일부터 최대 30일까지이며, 80세까지 가입 가능하다. 국내여행플랜과 골프플랜으로 구성, 보험료는 국내여행플랜은 1000원, 골프플랜은 실속형 1500원, 고급형 3000원이다.

최문섭 농협손보 대표는 "고객의 편의성을 높이는 것에 주안점을 뒀다"며 "참신하고 혁신적인 디지털 상품을 제공할 수 있도록 노력할 것"이라 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr