[아시아경제 오현길 기자] 캐롯손해보험은 디지털과 모바일 환경에 최적화된 새로운 기업이미지(CI)를 도입했다고 17일 밝혔다.

새로운 시각장치인 이니셜 'C'는 앱아이콘에 적용되며, 심플하고 상징적인 커뮤니케이션 방식을 통해 트랜디하고 젊은 인상을 전달하고자 했다고 회사측은 설명했다.

캐롯 관계자는 "CI교체작업은 '완전한 디지털화'에 대한 메시지 전달을 위한 프로젝트"라며 "보험사를 넘어 IT기업으로서 캐롯의 정체성을 확고히 하는 시각 자산을 지속적으로 개발해 나갈 것"이라고 말했다.

