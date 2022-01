월마트도 메타버스 도전

美 특허청에 상표출원

자체가상자산·NFT 발행도

[아시아경제 권재희 기자] 미국 최대 유통체인인 월마트가 메타버스에 진출하기 위한 절차에 돌입했다는 관측이 나왔다. 이를 위해 월마트는 자체 가상 자산 및 대체불가토큰(NFT) 발행도 검토 중인 것으로 알려졌다.

16일(현지시간) CNBC는 월마트가 지난해 12월30일 미국 특허청(USPTO)에 전자제품, 스포츠용품, 장난감 등의 가상상품 판매를 위한 특허출원을 제출한 것으로 확인됐다.

메타버스에서 제품을 판매하기 위해 월마트는 총 7개의 상표 출원 서류를 USPTO에 제출한 것으로 확인됐다. 또한 월마트는 고객들에게 가상자산과 NFT를 제공하는 방안도 검토 중이다.

월마트는 성명을 통해 "새로운 기술이 미래의 쇼핑경험을 어떻게 형성할 수 있는지 지속적으로 고민하고 있다"고 발표했다.

CNBC는 이 문제에 정통한 한 관계자를 인용해 "월마트의 이같은 행보는 차세대 미래 먹거리로 부상한 메타버스와 관련해 이미 많은 계획을 준비한 것으로 보인다"며 "내부적으로도 상당한 진전이 있음을 의미한다"고 보도했다.

월마트의 메타버스 진출은 이미 예고된 바 있다.

실제로 앞서 지난해 8월 월마트는 자사 홈페이지 채용공고란에 '암호화폐 관련 투자 및 파트너십', '디지털 통화 전략 및 상품 로드맵 개발' 포지션에 대한 구인공고를 게재했다.

또한 지난해 12월 브렛 빅스 월마트 최고재무책임자(CFO)는 컨퍼런스콜에서 "고객들이 요구할 경우 암호화폐로 결제할 수 있도록 하는 것에 대해 회사는 개방적인 입장"이라고 언급하기도 했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr