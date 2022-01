[아시아경제 이정윤 기자] 14일 오후 4시 54분께 서울 광진구 자양동의 한 상가 건물 4층 기도원에서 화재가 발생했다.

이번 화재로 10명이 자력 대피했고 2명이 소방 당국에 의해 구조됐다. 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 전해졌다.

소방 당국은 이날 오후 5시 30분께 큰 불길을 잡은 뒤 잔불을 처리하는 한편, 건물 내부를 탐색하고 있다. 아직 화재 원인과 재산 피해는 파악되지 않았다.

