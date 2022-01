'軍 위문편지' 논란에 교육감까지 나섰다…"학생 괴롭힘 멈춰달라"

조희연 서울시교육감 "해당 학교 학생 향한 괴롭힘 이어져"

[아시아경제 임주형 기자] 이른바 '군인 조롱 위문편지'를 두고 논란이 불거진 가운데, 조희연 서울시교육감이 페이스북을 통해 "편지를 보낸 학생에 대한 괴롭힘을 멈춰 달라"고 촉구했다. 앞서 고등학생들의 위문편지 작성 강요를 금지해 달라는 청와대 국민청원이 올라오는가 하면, 조롱 위문편지를 제출한 고등학교의 학생들을 받지 않겠다는 한 학원장의 글이 올라와 논란이 커지기도 했다.

조 교육감은 14일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "지금 진행되는 사안 조사에 철저를 기하겠다"며 "현재 해당 학교 학생들을 향한 온·오프라인 공격과 괴롭힘이 진행되고 있다. 학생에 대한 괴롭힘을 멈춰달라"고 호소했다.

이어 "병역 의무를 다하는 중에 온라인에 공개된 편지 내용으로 마음에 상처를 받은 국군 장병들에게 심심한 사과와 위로를 보내고, 또 위문편지를 쓰게 된 교육 활동 과정에서 불편함을 느낀 학생들에게도 사과한다"고 덧붙였다.

이 논란은 지난 11일 한 온라인 커뮤니티에서 위문편지 내용이 공개되면서 불거졌다. 편지에는 "눈 오면 열심히 치우세요', "인생에 시련이 많을 건데 이 정도는 이겨줘야 사나이" 등의 문구가 적혀 있다.

이를 두고 일각에서는 '국군 장병에 대한 모욕이 아니냐'는 비판이 쏟아졌다. 편지에 적힌 학생의 이름, 나이, 사진 등 신상정보가 사회관계망서비스(SNS), 온라인 커뮤니티 등에 노출되기도 했다.

상황이 이런 가운데, 국민청원 게시판에는 '위문 편지를 여자고등학교에 강요하는 것을 금지해 달라'는 청원글이 올라왔다. 이 글에서 청원인은 "본인 의사와 상관없이 위문편지를 써야 한다는 게 큰 문제"라며 "미성년자에 불과한 여학생이 성인 남성을 위로하는 편지를 억지로 쓴다는 게 얼마나 부적절한가"라고 꼬집었다.

이 청원은 게재 후 이틀만인 14일 12만건이 넘는 동의를 받았다.

그런가 하면 이날 한 학원장은 자신의 SNS 계정에 '조롱 편지를 쓴 여고 학생들은 받지 않겠다'는 취지로 밝혀 물의를 빚기도 했다.

서울 한 대형 학원 원장인 A씨는 논란이 된 편지 사진을 공유하며 "여고 수준을 잘 봤다. 앞으로 절대 해당 학교 학생은 가르치지 않을 것"이라고 말했다.

또 "재원하고 있는 학생들도 내일 전부 퇴원 처리할 것"이라고 덧붙였다.

그는 다른 학교의 위문편지를 긍정적인 사례로 공유하면서 "나라를 위해 귀한 시간과 몸과 마음을 희생한 국군 장병들을 위문해준 한 여고 학생들께 깊은 사의를 표한다. 이런 인성을 가진 학생들이 있는 학교가 명문"이라고 주장하기도 했다.

그러나 A씨의 글이 게재된 뒤 일부 누리꾼들은 비판을 쏟아냈다. "위문 편지 하나만 보고 애꿎은 다른 학생들을 내쫓는 게 올바른 교육자의 태도인가", "학부모에게 뭐라고 설명할 것인가" 등 부정적인 반응이 나왔다.

