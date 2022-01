[아시아경제 이민우 기자] 큐리언트 큐리언트 115180 | 코스닥 증권정보 현재가 30,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 30,300 2022.01.14 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-14일큐리언트, 코로나19 치료제 후보물질 텔라세백 임상 2상 시험 계획 승인 close 는 뉴로바이오넷과 9억원 규모의 연구개발서비스 공급 계약을 체결했다고 14일 공시했다.

