경남교육청, 민원 서비스도 ‘전국 1위’

민원 처리 신속도·답변 충실도·고충 처리에 고득점

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남교육청이 2021년 민원 서비스 종합평가에서 전국 17개 시·도 교육청 중 도 단위 전국 1위로 ‘우수기관’에 선정됐다.

행정안전부와 국민권익위원회가 공동으로 주관하는 민원 서비스 종합평가는 중앙행정기관, 광역·기초 지방자치단체, 시·도 교육청 등 총 306개 기관을 평가한다.

대민 서비스 수준을 체계적이고 종합적으로 평가해 불편하거나 부당한 제도를 개선하고 민원 만족도를 높이고자 시행한다.

평가의 전문성과 공정성을 위해 한국능률협회에 위탁해 민원 행정 전략·체계, 민원 제도 운영, 국민신문고 민원 처리, 고충 민원 처리, 민원 만족도 등 5개 항목에 대해 심사한다.

경남교육청은 이번 평가에서 국민신문고 민원 처리 신속도, 민원 답변 충실도, 고충 민원 처리 분야에서 높은 점수를 받았다.

전국 시·도 교육청이 받은 평균 87점보다 높은 92점을 획득해 도 단위 교육청 중 유일하게 우수기관의 영예를 안아 민원 서비스 종합평가에서 5년 연속 모범기관으로 선정됐다.

그간 실시간 민원 알림 톡 서비스, 경남교육콜센터와 야간 민원실, 민원 제도 개선 발굴단 운영, 자체 민원 서비스 평가 시행 등 민원 서비스 개선에 집중했다.

민원인 편의를 위해 북카페, 민원인 전용 컴퓨터, 건강관리 코너, 호출 벨, 폐쇄회로(CCTV) 설치와 안내 동선 표시, 사회적 배려 대상자를 위한 편의시설 등을 재정비해 민원인에 쾌적한 환경을 제공했다.

박민근 총무과장은 “투철한 민원 서비스 정신으로 노력한 결과”라며 “앞으로도 민원행정제도를 개선하고 민원인의 만족도를 높이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr