민주노총 등 진보단체, 주말 민중총궐기…기습 실외 집회 할듯

전국민주노동조합총연맹(민주노총) 등 진보단체들이 당국의 집회불허에도 도심에서 기습집회를 열 것으로 보인다. 경찰이 불법행위에 엄정대응키로 해 집행강행시 물리적 충돌이 예상된다.

진보 단체들로 구성된 전국민중행동은 당초 민중총궐기를 실내 체육시설에서 열기로 했지만 서울시로부터 잠실종합운동장·장충체육관 등에서의 개최는 방역 지침상 불가능하다는 최종 통보를 받았다. 현 방역 지침상 300명 이상 모이는 행사는 관할 부처 승인을 받을 때만 가능하다. 50명 이상 행사와 집회는 접종완료자로만 구성할 경우 최대 299명까지 가능하다. 인원이 300명을 넘길 경우에는 관할 지자체 등 관계부처의 승인이 필요하다.

민중행동 관계자는 "예정대로 15일 오후 2시 민중총궐기를 개최할 예정"이라며 "당일 상황에 따라 집회 장소는 유동적일 것"이라고 말했다. 이에 따라 민중총궐기는 지난해 민주노총의 대규모 집회처럼 서울 도심에서 기습적으로 열릴 것으로 보인다. 지난해 민주노총은 집회 신고를 하지 않은 종로와 서대문역, 동대문역 일대에서 갑작스레 집회를 개최했다.현재 집회 신고된 집회 규모는 8000여명에 이른다. 매년 개최됐던 민중총궐기 대회는 전국 각지에서 수만명이 참석하는 규모를 보였다.

전국민중행동은 지난해부터 서울에서 민중총궐기를 열겠다고 예고해왔다. 민중총궐기 슬로건은 ‘불평등을 갈아엎자! 기득권 양당 체제를 끝장내자! 자주 평등사회를 열어내자!’다. 오는 3월 대선을 앞두고 노동, 진보 정치 이슈를 전면에 부각하는 게 이들의 목표다. 전국민중행동은 ▲주택·의료·교육 등 공공성 강화 ▲비정규직 철폐·근로기준법 전면 적용 ▲차별금지법 제정·국가보안법 폐지 ▲한·미 연합군사연습 영구중단, 사드(THAAD)·전략무기도입 반대 등을 내걸며 이번 집회 개최를 예고했다.

서울경찰청은 "서울 도심을 중심으로 임시검문소를 운영해 집회 참가 목적 차량의 접근을 차단할 예정이다. 교통혼잡이 예상된다"며 "불법행위에 대해서는 현행범 체포 등 강력대처하고 불법집회를 주도한 집행부는 사법처리할 방침"이라고 밝혔다.

