울산교육청, 민원서비스 종합평가 2년 연속 ‘최우수’

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 울산시교육청이 ‘2021년 민원서비스 종합평가’ 민원 행정 전략과 체계 부문에서 2020년에 이어 2년 연속 최우수 등급을 획득했다.

민원 서비스 평가는 행정안전부와 국민권익위원회가 공동 주관했다.

행정안전부와 국민권익위원회는 전국 306개 기관을 대상으로 2020년 9월부터 2021년 8월까지 1년여 기간 민원 행정 전략과 체계, 민원 제도 운영, 국민신문고 민원 처리, 고충 민원 처리, 민원 만족도 등 5개 항목에서 민원서비스 실적을 평가했다.

울산시교육청은 평가 항목인 민원 행정 전략과 체계 부문에서 민원행정과 제도 개선 계획 수립의 적절성, 기관장의 대내외 민원 행정 성과, 민원 행정 관리 조직, 사회적 가치 구현 등 4개 지표에서 모두 만점을 받았다.

울산시교육청 민원 서비스 종합평가 점수는 2019년 82점, 2020년 85.67점, 2021년 91.04점으로 해마다 상승하고 있다.

울산시교육청은 사회적 배려 대상자 민원 서비스 강화, 교육 민원 원스톱 서비스 확대, 시민의 의견을 적극 반영한 검정고시 제증명 즉시 발급시스템, 학원·교습소·개인과외 등록증 택배 서비스, 제증명발급 ‘진동벨’ 안내 서비스 등에서도 좋은 평가를 받았다.

고객지원실을 방문한 민원인 50명을 대상으로 울산시교육청이 민원 신청 용이성, 편의성, 친절도, 공정성, 신속성 등을 자체 설문 조사한 결과 만족도가 96점으로 나왔다.

울산시교육청 관계자는 “시민에게 필요한 민원서비스를 발굴해 적극 행정을 펼치고 민원행정과 제도를 계속해서 개선해 시민 눈높이에 맞는 교육행정이 이뤄질 수 있도록 하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr