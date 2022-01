경북 봉화교육지원청, 새해 ‘삶의 힘 키우기 교육 방향’ 제시

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 봉화교육지원청은 지난 12일 청사에서 지역 내 유·초·중·고교 교장이 참석한 가운데 올해 봉화교육의 주요업무 추진계획을 안내하는 ‘2022 봉화교육계획 설명회’를 했다.

박세락 교육장은 이날 설명회에서 2022년 ‘삶의 힘을 키우는 정향 봉화교육’이라는 비전을 제시했다.

‘즐거운 교실, 성장하는 학교, 함께 여는 미래’라는 지표도 설정됐다. 4가지 정책방향과 19개 정책 과제, 62가지 세부 추진 과제를 설명하고 학교 현장 및 지역과 소통하는 자리가 마련됐다.

또 미래지향적 교육과정 운영을 위한 농산어촌 소규모학교 공동교육과정 운영도 논의됐다. 학생주도형 수업 실천으로 창의융합형 역량을 키우고, 첨단 미래 교육 환경 구축으로 SW-AI교육을 강화하기로 했다.

교육청 측은 “4차 산업혁명에 대비하는 글로벌 인재 양성에 중점을 둔 봉화교육계획을 전반적으로 제시했다”고 소개했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr