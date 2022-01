현대차 엔진결함 고발 김광호 강사 "고객 최우선 가치 위해 신고"

김 강사, 11일 권익위 조사관 대상 특강

[세종=아시아경제 문채석 기자]

"지금까지 회사(현대자동차)가 해왔던 리콜 관련 불법적인 업무 관행을 타파하고 진실로 '고객 최우선' 가치를 실현하는 분위기를 정착시키기 위해 공익신고를 하게 됐다."

국민권익위원회는 한국과 미국에서 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 211,000 전일대비 500 등락률 +0.24% 거래량 383,790 전일가 210,500 2022.01.12 14:52 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야"[클릭e종목]"현대차, 올해 생산 정상화로 최대 실적 기대"긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감 close 엔진결함 공익신고자로 인정받은 김광호 강사가 11일 정부세종청사에서 권익위 조사관에게 특별강연을 했다고 12일 밝혔다. 김 강사는 권익위 청렴교육 전문강사 활동을 하고 있는 인물이다.

권익위에 따르면 김 강사는 2016년 현대차 엔진결함 은폐 의혹 공익신고를 해 23만여 대에 달하는 역대 최초, 최대의 차량 강제리콜과 '자동차관리법' 리콜 관련 규정 개선 등을 유도했다. 김 씨는 지난해 말 미국에서 2430만 달러(약 289억 원)의 공익신고 보상금을 받은 바 있다.

김 강사는 '고독한 결정과 절반의 성공'이란 주제로 공익신고 경위와 자세한 내용, 신고 후 겪었던 역경 등을 설명했다. 당사자 입장에서 느낀 공익신고의 의의와 신고자 보호·지원의 중요성 등을 역설했다. 김 강사는 "회사 내부에서 문제를 해결하기 위해 동료들의 의견도 들어봤지만 '탈세가 아니고 절세'란 엉터리 논리로 직원들에게 불법적인 관행을 강요하는 분위기였다"고 전했다. 이어 "자동차관리법 31조 1항에 따르면 그 사실을 공개하고 시정 조치를 해야 하며, 결함을 알게 되면 30일 안에 국토교통부 장관에게 보고하고 차주에게 통보해야 하는 강제 사항"이라고 설명했다.

김 강사는 "고객 최우선이라는 핵심 가치를 실현하는 분위기를 정착시켜 (현대차가) 국민차로서 사랑받고 존경 받는 회사로 탈바꿈 할 수 있는 좋은 계기가 되기를 바라는 마음에서 공익신고를 하게 됐다"며 공익신고 사유를 밝혔다.

그는 '성공적인 공익신고'를 위해 지켜야 할 법·윤리적 요건과 10대 행동수칙을 제시하고 보상금 제도개선 등 공익신고자를 지원하기 위해 권익위가 나아가야 할 방향을 제시했다. 김 강사는 앞으로도 청렴교육 전문강사 활동과 자동차제작결함연구소 설립 등을 통해 공익신고자를 돕고 청렴사회 실현에 기여하고자 하는 포부를 밝히기도 했다.

전현희 권익위원장은 "김 강사가 공익신고자로서 겪었던 여러 험난한 과정은 권익위가 개선해야 할 과제라 할 수 있다"고 강조했다. 이어 "김 강사의 사례를 통해 공익신고자에 대한 예우와 보상이 미흡했다는 점을 반면교사의 계기로 삼고 강연 내용을 업무에 적극 반영하겠다"고 했다.

