대한전선 유상증자에 호반산업 배정주식 전량 참여

대한전선은 최대주주 호반산업이 성장투자 재원 마련을 위한 대한전선 유상증자에 참여한다고 12일 공시했다.

호반산업은 구주주 배정 주식의 100%인 약 1억5646만주를 전량 청약할 예정이다. 예정발행가액(주당 1290원) 기준으로 2018억원 규모다.

호반산업은 대한전선의 지분 40%를 보유하고 있는 최대주주로, 배정된 주식을 전량 청약해 유상증자 후에도 기존 지분율을 그대로 유지한다.

대한전선은 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 5500원 규모의 유상증자를 진행하고 있다.

유상증자로 마련되는 재원은 해저케이블 공장 건설과 사우디아라비아, 미국 등 글로벌 현지 공장 확보를 위한 시설 투자자금 등으로 활용할 예정이다.

