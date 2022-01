'대장주' 체면 구긴 크래프톤, 사상 최저가 연일 경신

4거래일 연속 사상 최저가 경신

공모가 대비 25% 넘게 하락

"성장주 불리한 대외환경·신작 효과 반영 지연 영향"

[아시아경제 이민우 기자] 게임업종 ‘대장주’ 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 371,000 전일대비 6,000 등락률 +1.64% 거래량 154,366 전일가 365,000 2022.01.12 11:42 장중(20분지연) 관련기사 매수 주체별 연초 수익률 보니…기관, 민감주 '적중' [클릭 e종목]크래프톤, 목표주가 9% 하향에도..."50만원 무리 없이 간다"연초부터 흔들린 게임株...주식부자 순위 지각변동 close 이 사상 최저가를 연일 경신하고 있다. 공모가는커녕 상장 첫날 지난해 연저가에도 못 미치는 모습이다. 신작 매출 정상화가 예상보다 지연되는 가운데 금리 인상 등 성장주에 불리한 대외환경이 조성되면서 악재가 겹친 것으로 풀이된다.

12일 오전 11시13분 기준 크래프톤 주가는 37만1000원을 기록했다. 전날 대비 1.64%가량 상승했지만 여전히 공모가 49만8000원은커녕 지난해 상장 첫날 기록한 연최저가 40만500원에도 못 미치는 분위기다. 전날 장중에는 36만4000원으로 사상 최저가를 기록했다. 지난 6일부터 4거래일 연속 최저가를 갈아치우며 가파르게 추락했다. 이 같은 하락세에 시가총액 순위에서도 전날 종가 기준 20위로 밀려났다.

대형 게임주 중에서도 낙폭이 두드러졌다. 연초 대비 전날까지 20.7% 하락하며 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 618,000 전일대비 14,000 등락률 +2.32% 거래량 67,776 전일가 604,000 2022.01.12 11:42 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로] 하락세 뚜렷 카카오게임즈…대표 게임 실적에 매출 '흔들흔들'연초부터 흔들린 게임株...주식부자 순위 지각변동외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아 close (-6.1%), 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 3,500 등락률 +3.18% 거래량 123,118 전일가 110,000 2022.01.12 11:42 장중(20분지연) 관련기사 넷마블, 카카오뱅크 지분 처분 결정NFT 관련주 뒤늦게 뛰어드는 개인…물량 넘기는 외인·기관[비트코인 비틀기] NFT는 열풍을 일으킬 만큼 가치 있을까 close (-12.0%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 117,600 전일대비 1,600 등락률 +1.38% 거래량 228,893 전일가 116,000 2022.01.12 11:42 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야"국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세개인·기관 순매도에 코스피 약보합…2920선 거래 close (-16.1%) 등 게임 업종 시총 상위 종목보다 더 떨어졌다. 계열사 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 159,000 전일대비 9,500 등락률 +6.35% 거래량 226,999 전일가 149,500 2022.01.12 11:42 장중(20분지연) 관련기사 위메이드, 예고 없는 위믹스 대량 매도…투자자 신뢰 ‘흔들’'CEO 먹튀 리스크' 시총 역전 당한 카카오뱅크·페이올들어 시총 11조 증발…카카오의 비명 close 경영진의 대규모 주식 매도로 거세진 투자자들의 반발이 그룹사 전체 악재로 확대된 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 74,400 전일대비 1,700 등락률 +2.34% 거래량 462,414 전일가 72,700 2022.01.12 11:42 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야"국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세[클릭 e종목] "카카오게임즈, '오딘'은 이미 캐시카우" close (-20.1%)만이 낙폭을 견줄 정도였다.

미국 연방준비제도(Fed)의 매파적인 횡보가 이어지는 가운데 미 국채 금리 인상, 나스닥 부진 등 성장주에 부정적인 환경이 조성되면서 기관투자자들의 매도세가 집중된 영향으로 풀이된다. 크래프톤은 지난해 배당락 이후인 12월29일부터 전날까지 기관투자자 순매도 종목 5위(2370억원)에 올랐다. 특히 연기금의 매도세가 강했다. 같은 기간 1107억원어치를 팔아치우며 순매도 4위에 이름을 올렸다.

여기에 신작 ‘배틀그라운드:뉴스테이트’의 매출 정상화 시점이 다소 느린 점도 영향을 끼쳤다. 현대차증권은 이 같은 영향에 크래프톤의 지난해 4분기 실적을 매출 6012억원, 영업이익 2395억원으로 시장전망치(컨센서스)를 5%가량 하회할 것으로 내다봤다. 목표가도 60만원으로 기존 대비 9%가량 낮췄다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr