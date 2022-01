이해찬, 尹 '여가부 폐지' 겨냥 "생각도 없고 고약해" 비판

"지지율 얻자고 사회 갈등에 불 질러"

[아시아경제 강주희 기자] 이해찬 전 더불어민주당 대표가 윤석열 국민의힘 대선 후보의 '한 줄 공약'에 대해 "검찰 신문하듯 툭 내뱉는다고 다 정책이 아니다"라고 직격했다.

이 전 대표는 11일 이재명 민주당 대선후보의 소통 플랫폼 '이재명 플러스'에 게재한 글을 통해 윤 후보의 '여성가족부(여가부) 폐지 공약'을 언급하면서 "국면이 불리하니 지지율 조금 얻자고 사회 갈등에 불 지르면서 밑도 끝도 없이 툭 내뱉는 그런 정책은 진정성도 없고 나라의 미래나 국정 운영에 대한 철학도, 생각도 없는 고약한 일"이라고 비판했다.

그는 "여가부 존치나 폐지는 각자 생각에 달린 일이니, 공약 발표 자체가 문제가 될 일은 아니다"라면서도 "최소한 '왜 필요하고 그 정책이 가져올 부정적 효과들은 어떻게 보완하겠다' 정도는 이야기해야 한다. 이 경우 이른바 성평등을 포함한 평등 거버넌스를 앞으로 어떻게 꾸리겠다 정도는 얘기해야 최소한의 예의"고 지적했다.

이 전 대표는 최근 후보들 간 네거티브 공격이 아닌 '정책 경쟁'을 하는 것에 대해선 호평했다. 그는 "이재명 후보 네거티브나 반문재인 정부, 반민주당만 가지고는 안된다는 것을 조금씩 알게 되는 것"이라며 "사실 네거티브나 안티(anti) 선거 운동은 모르핀처럼 반짝 효과는 크지만 오래 가지 못한다. 선거든 국정 운영이든, 모르핀 중독에 걸리면 결국 망한다. 자꾸 더 강도만 높이다가 결국 휘청거리면서 속된 말로 '한 방에 가 버리게' 마련"이라고 했다.

이어 "하지만 진정성 있는 정책 행보는, 꾸준한 운동처럼 효과는 느리지만 축적되는 것"이라며 "약물 도핑보다 땀 흘려 기초체력을 다진 선수가 긴 레이스에서는 승리하듯이, 좋은 정책을 축적한 후보가 결국 길고 큰 선거에서는 이기는 법"이라고 강조했다.

