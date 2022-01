나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발

코스닥지수 상승 출발 뒤 하락 전환

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 간밤 미국 나스닥 지수 상승 영향을 받아 소폭 오름세를 보이고 있다.

11일 오전 9시 12분 코스피는 전 거래일 대비 0.44%(12.85포인트) 상승한 2939.57을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.14%(4.21포인트) 오른 2930.93으로 장을 시작해 오름세를 이어가고 있다. 시장에선 외국인 홀로 776억원어치 주식을 샀고 개인과 기관 모두 696억원, 63억원어치 주식을 팔았다.

이날 코스피는 간밤 미국 나스닥 지수의 반등에 힘입어 소폭 오름세를 보이겠지만 상승은 제한적일 것으로 예측된다. 한지영 키움증권 연구원은 “파월 의장 상원 인준 절차와 미국 12월 소비자물가 등의 이벤트가 예정된 만큼 경계심리가 지수 상단을 제한할 것”이라며 “1월 말 상장인 LG에너지솔루션 편입 준비를 위한 기관 등 주요 수급 주체들에 다른 주식 매력이 부재함에 따라 수급 부담은 시장 변동성을 확대할 것”이라고 말했다.

시가총액 상위종목을 보면 대부분 오름세를 보이고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,400 전일대비 400 등락률 +0.51% 거래량 2,901,915 전일가 78,000 2022.01.11 09:46 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록"테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 황금株 공개삼성전자 목표가 올린 증권사, '팔자 행보' 왜? close 는 0.51% 상승한 7만8400원을 가리키고 있다. 이어 SK하이닉스(0.80%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 340,500 전일대비 5,500 등락률 +1.64% 거래량 264,202 전일가 335,000 2022.01.11 09:46 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 목표가 올린 증권사, '팔자 행보' 왜?외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아외인 덕에 상승 마감.. 다음주 코스피 3000, 코스닥 1000 넘을까 close (1.49%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 840,000 전일대비 4,000 등락률 +0.48% 거래량 8,447 전일가 836,000 2022.01.11 09:46 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “삼성바이오로직스, 컨센서스 하회하는 4Q 실적”[클릭 e종목]"삼성바이오로직스, 4분기 실적 시장 기대치 소폭 하회 전망"외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아 close (0.36%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 721,000 전일대비 11,000 등락률 +1.55% 거래량 95,362 전일가 710,000 2022.01.11 09:46 장중(20분지연) 관련기사 'LG엔솔 최소 중박'…임직원들, 우리사주 청약률 90% 웃돌아권영수 LG엔솔 대표 "CATL과 시총·점유율 격차 줄어들 것"(종합)LG에너지솔루션 "IPO 통해 국내외 공장 확대…CATL과 점유율·시총 격차 줄 것" close (0.42%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 210,500 전일대비 1,000 등락률 +0.48% 거래량 125,589 전일가 209,500 2022.01.11 09:46 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “현대차, 생산 정상화가 중요한 시점”[단독]현대차·기아, 내년 비건레더 신차 나온다…방글라데시 공장 신설도삼성전자 목표가 올린 증권사, '팔자 행보' 왜? close (0.48%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 633,000 전일대비 9,000 등락률 +1.44% 거래량 73,328 전일가 624,000 2022.01.11 09:46 장중(20분지연) 관련기사 美 Fed에 '흔들'…코스피 2920선 마감기관 매도세에…코스피 2924선으로 밀려매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선 close (1.60%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 400 등락률 +0.48% 거래량 429,567 전일가 83,800 2022.01.11 09:46 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "기아, 신차 출시 대기…호실적 기대"[단독]현대차·기아, 내년 비건레더 신차 나온다…방글라데시 공장 신설도외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아 close (1.43%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 195,000 전일대비 8,000 등락률 +4.28% 거래량 380,585 전일가 187,000 2022.01.11 09:46 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 1000억 규모 자사주 취득 결정셀트리온·셀트리온헬스케어, 자사주 1500억원 규모 매입한다셀트리온, 코로나19 자가진단키트 美 아마존서 판매 close (2.41%) 순이었다.

다만 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 95,400 전일대비 1,200 등락률 -1.24% 거래량 1,499,183 전일가 96,600 2022.01.11 09:46 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “카카오, 늘어난 영업비용…길어지는 조정”치료제 드디어 나온다! 임상 3상 관련株 갑니다삼성전자 목표가 올린 증권사, '팔자 행보' 왜? close 는 내림세를 보이고 있다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 95,400 전일대비 1,200 등락률 -1.24% 거래량 1,499,183 전일가 96,600 2022.01.11 09:46 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “카카오, 늘어난 영업비용…길어지는 조정”치료제 드디어 나온다! 임상 3상 관련株 갑니다삼성전자 목표가 올린 증권사, '팔자 행보' 왜? close 는 0.93% 하락한 9만5700원에 거래됐고 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 49,650 전일대비 1,450 등락률 -2.84% 거래량 918,979 전일가 51,100 2022.01.11 09:47 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아시총 10위 탈환…포스코의 포효올들어 시총 11조 증발…카카오의 비명 close 도 0.98% 떨어졌다.

같은 시각 지수는 전 거래일 대비 0.14%(1.40포인트) 하락한 978.98을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.21%(2.06포인트) 상승한 982.44로 장을 출발했지만 이내 하락 전환했다. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 680억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 667억원, 35억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목 대부분은 상승세를 나타내고 있다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 79,400 전일대비 3,400 등락률 +4.47% 거래량 429,632 전일가 76,000 2022.01.11 09:46 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온헬스케어, 500억 규모 자사주 취득결정셀트리온·셀트리온헬스케어, 자사주 1500억원 규모 매입한다[클릭 e종목] "렉키로나 수출 증가에…셀트리온헬스케어 4Q 실적 개선 전망" close (2.76%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 431,500 전일대비 5,400 등락률 -1.24% 거래량 69,128 전일가 436,900 2022.01.11 09:46 장중(20분지연) 관련기사 개인과 외인의 순매수.. 코스피 상승 출발美 Fed에 '흔들'…코스피 2920선 마감기관 매도세에…코스피 2924선으로 밀려 close (0.39%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 115,200 전일대비 900 등락률 -0.78% 거래량 119,123 전일가 116,100 2022.01.11 09:46 장중(20분지연) 관련기사 연초부터 흔들린 게임株...주식부자 순위 지각변동[증시 주간 전망] 올해 시작은 I,B,M과 함께외인 덕에 상승 마감.. 다음주 코스피 3000, 코스닥 1000 넘을까 close (1.29%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 183,300 전일대비 2,900 등락률 -1.56% 거래량 228,274 전일가 186,200 2022.01.11 09:46 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아美 Fed에 '흔들'…코스피 2920선 마감기관 매도세에…코스피 2924선으로 밀려 close (0.75%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 72,800 전일대비 1,400 등락률 -1.89% 거래량 450,194 전일가 74,200 2022.01.11 09:46 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로] 하락세 뚜렷 카카오게임즈…대표 게임 실적에 매출 '흔들흔들'연초부터 흔들린 게임株...주식부자 순위 지각변동외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아 close (0.40%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 110,400 전일대비 2,700 등락률 +2.51% 거래량 65,464 전일가 107,700 2022.01.11 09:46 장중(20분지연) 관련기사 美 Fed에 '흔들'…코스피 2920선 마감기관 매도세에…코스피 2924선으로 밀려매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선 close (1.67%), 씨젠(0.34%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 290,300 전일대비 5,700 등락률 -1.93% 거래량 24,952 전일가 296,000 2022.01.11 09:46 장중(20분지연) 관련기사 美 Fed에 '흔들'…코스피 2920선 마감기관 매도세에…코스피 2924선으로 밀려매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선 close (1.11%) 등은 상승했고 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 137,000 전일대비 14,500 등락률 -9.57% 거래량 976,614 전일가 151,500 2022.01.11 09:46 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익 내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아 close (-4.22%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 196,526 전일가 35,500 2022.01.11 09:46 장중(20분지연) 관련기사 美 Fed에 '흔들'…코스피 2920선 마감기관 매도세에…코스피 2924선으로 밀려매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선 close (-0.85%)는 내렸다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr