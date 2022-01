변광용 거제시장, 새해 첫 기업방문지는 대우조선해양

“수주 회복기 대응, 인력수급에 원청·협력사 나서주길”

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 변광용 경남 거제시장이 새해 기업 현장 방문 첫 일정으로 6일 대우조선해양을 방문해 조선업 재도약과 지역경제 회복을 위한 협력방안을 논의했다.

거제시 직원들과 함께 대우조선해양을 찾은 변 시장은 이성근 대표이사, 정상헌 노조지회장과 노동조합원들, 권수오 사내협력사협의회장과 협력사 대표들을 차례로 만나 새해 인사를 나눴다. 조선업 현황 개선과 지역경제에 활력을 불어넣는 의견을 공유했다.

참석자들은 코로나19 확산 대응과 조선업 위기 극복을 위한 서로의 노력에 감사를 전하고 수주 회복기를 맞아 조선소 인력수급 대책을 마련하는 데 힘을 모을 것을 약속했다.

변 시장은 “기업과 노동자들 노력 덕분에 어렵고 힘든 시기를 잘 헤쳐나가고 있다”며 “인력수급이 원활하도록 원청과 협력사에서 적극적으로 나서주길 바란다”고 당부했다.

또 “조선업에 비치기 시작한 햇빛이 지역경제에도 스며들어 시민의 삶이 더 나아지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr