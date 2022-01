[내일 날씨]아침 영하권 추위...건조한 대기에 화재 주의

[아시아경제 박지환 기자] 7일 금요일은 전국 곳곳에서 아침 기온이 영하로 떨어지는 등 맹추위가 이어지며 전형적인 겨울 날씨가 될 것으로 예상된다.

6일 기상청에 따르면 7일 아침 최저기온은 영하 13도에서 0도 사이에 분포하겠다. 경기북부와 강원내륙·산지, 충북내륙은 아침기온이 영하 10도 내외로 떨어지겠다. 낮 최고기온은 2~11도가 되겠다.

주요도시의 7일 예상 최저·최고기온은 서울 영하 6도와 영상 4도, 인천 영하 5도와 영상 2도, 대전 영하 7도와 영상 6도, 광주 영하 4도와 영상 8도, 대구 영하 5도와 영상 8도, 울산 영하 1도와 영상 10도, 부산 0도와 영상 11도 등이다.

건조주의보가 내려진 강원영동과 경상동부, 전남동부 등은 대기가 매우 건조하겠다. 다른 지역도 대기가 메마른 상태로 불이 나지 않도록 특히 주의해야 한다고 기상청은 당부했다.

7일 미세먼지는 수도권·강원영서·충청권·광주·전북·대구는 '나쁨' 수준을 보이겠다. 나머지 지역은 '보통' 수준을 나타내겠다.

