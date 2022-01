'백신 미접종' 천은미 교수 "정부 포스터 몰랐다… 유감스러워"

시민단체, 천 교수 고발

[아시아경제 나예은 기자] 방송에서 코로나19 백신 접종을 독려했던 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수가 백신 미접종 논란(1차까지 접종)에 "의료인으로서 접종을 완료하지 못한 것에 대해 너무 송구하게 생각한다"고 사과했다.

천 교수는 지난 5일 YTN 뉴스에 출연해 "항생제 알레르기가 있고 10년 전 신종플루가 유행할 때 백신 접종 후유증을 오래 겪었다. 많은 고민 끝에 호흡기 의사고 해서 주사를 맞았는데 많은 분이 겪고 있는 부작용을 제가 겪었다"고 말했다.

이어 "제가 접종 완료하지 못한 상황에서 어떤 사정이 됐건 많은 분들이 의아해하실 것이고 백신 홍보 포스터에 나와 질타를 하셨다"며 "저는 홍보 영상의 포스터를 한 번도 찍은 적이 없다"고 항변했다.

그러면서 "나도 모르는 사이에 그 사진을 어제 발견했다. 많이 당황스러웠고 많은 분들이 저를 '백신을 홍보하면서 본인이 맞지 않았다'는 이율배반적이란 생각을 하실 수 있을 것"이라며 "의료인으로서 맞지 못한 것은 다시 한번 송구하다는 말씀을 드리지만, 백신 홍보 포스터에 대해서는 당황스럽고 유감스럽게 생각한다"고 했다.

천 교수는 "접종을 못하거나 완료하지 못한 분은 본인이 감염될 수 있기 때문에 고위험시설을 가지 않게 된다"며 "그분들은 영화관을 가지도 않고 일상에서 최소한의 생활만을 하고 계시기 때문에 이런 분들에 대한 배려가 필요하다"고 강조했다.

또 방역패스에 대해선 "재논의가 꼭 필요하다"며 "방역패스를 적용하는 건 고위험시설, 마스크를 벗어서 감염 위험이 크거나 밀폐돼 환기되지 않는 곳에 기준을 가지고 적용을 해야 된다"고 전했다.

아울러 "1차 접종 후 많은 분이 후유증을 겪고 있다. (아나필락시스 병력이나 심근염, 희귀혈전 등의 진단이 아니면) 예외 처리 받기 어렵다"며 "정부가 의료진의 소견서나 진단서를 보고 폭넓게 인정을 해주고 임상 3상에 나오지 않은 국내 부작용 사례에 대해서는 검토를 통해 빠른 시간 내에 예외 진단을 인정을 해 주면 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.

한편 이날(6일) 자유대한호국단과 미래를여는청년변호사모임은 천 교수를 상해 및 업무상 과실치사상 혐의로 서울경찰청에 고발했다.

이들은 "천 교수 본인이 백신 부작용을 겪고 있고, 부작용 위험성을 알면서도 백신 접종을 장려해 국민들이 위험하다는 인식 없이 백신을 접종하고 부작용으로 피해를 보는 데 조력한 혐의로 고발한다"고 주장했다.

이어 "천 교수는 의료인이면서 백신의 위험성을 충분히 설명해야 하는 의무를 제대로 하지 않았다는 의혹도 있다"며 "의료인의 의무와 윤리를 저버리고 국민 생명을 경시한 천 교수에 대해 그 책임을 엄중히 묻지 않을 수 없다"고 덧붙였다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr