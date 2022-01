경찰, '평택 냉동창고 신축 공사장 화재' 40명 규모 수사전담팀 편성

화재 진압되는 대로 합동감식 계획

원인 규명하고 안전수칙 준수 등 확인

[아시아경제 이관주 기자] 소방관 3명의 목숨을 앗아간 경기 평택시 냉동창고 신축 공사장 화재 원인 등을 수사하기 위해 경찰이 전담팀을 꾸렸다.

경기남부경찰청은 6일 강력범죄수사대장을 중심으로 강력범죄수사대, 과학수사대, 강력계와 평택경찰서 형사팀 소속 등 40명으로 구성된 수사전담팀을 편성했다고 밝혔다.

전담팀은 화재가 진화돼 건물 안전진단을 마치는 대로 국립과학수사연구원, 소방당국 등 유관기관과 함께 합동감식팀을 꾸려 현장 감식을 진행하고 정확한 화재 원인 규명에 나설 계획이다.

이와 함께 작업 중 안전 수칙 준수 여부 등 사고 전반에 대해 수사할 방침이다. 경찰 관계자는 "처음 불이 시작된 것으로 추정되는 건물 1층을 중심으로 정확한 화재 원인을 규명하고, 관련법령 위반 여부에 대해서도 철저히 수사하겠다"고 말했다.

전날 오후 11시46분 평택시 청북읍 소재 한 냉동창고 신축 공사현장에서 발생한 화재는 현재까지 진화 작업이 이뤄지고 있다. 이 과정에서 진화에 나섰던 소방관 3명이 순직했다.

