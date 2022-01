LG유플, CJ ENM 출신 이덕재 콘텐츠·플랫폼사업단장 선임

'아이들나라'·'U+골프' 등 연계 콘텐츠 만든다

LG유플러스가 작년 신설한 콘텐츠·플랫폼사업단 사업단장에 CJ ENM 미디어 콘텐츠부문 대표를 지낸 이덕재 전 포디리플레이(4Dreplay) 최고콘텐츠책임자(CCO)를 선임했다.

6일 관련 업계에 따르면 LG유플러스는 지난 1일 이덕재 CCO(전무)를 콘텐츠·플랫폼사업단 단장으로 공식 선임했다. LG유플러스 관계자는 "영화나 드라마 같은 대작 콘텐츠보다는 '아이들나라'나 '유플러스 골프(U+골프)'등 LG유플러스가 잘 하고 있는 사업과 연결되는 새로운 콘텐츠들을 만들 것"이라고 설명했다.

방송·콘텐츠 전문가인 이덕재 전무는 케이블 1세대 제작 PD 출신으로 CJ ENM tvN 본부장, 미디어 콘텐츠부문 대표, CJ ENM 아메리카 대표 등을 거쳤다. 2020년 11월에는 스타트업 포디리플레이에 CCO(부사장)로 합류했다.

LG유플러스는 작년 신사업 영역을 직접 키우기 위해 7월 1일부로 조직개편을 단행, 콘텐츠·플랫폼사업단을 포함한 황현식 대표이사(CEO) 사장 직속 사업단을 만들었다. 지난 2020년 말 신설한 '신규사업추진부문'을 여러 사업단으로 확대 재편한 것이다. 이후 외부 전문가 영입 의사를 공표하며 인재 찾기에 돌입했다.

LG유플러스는 콘텐츠 부문에 계속 힘을 실어줄 계획이다. 황현식 사장은 올해 신년사에서 "혁신적인 서비스를 더욱 발전시켜 플랫폼 사업으로 성장시키면 이것이 미래 성장 사업이 될 수 있다"며 "아이들나라, 아이돌라이브, 스포츠를 플랫폼 비즈니스로 키울 수 있는 가능성을 타진했고, 이와 연결되는 데이터·광고·콘텐츠 사업방안을 검토했다"고 밝힌 바 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr