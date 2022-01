증권업계, 오스템임플란트 편입 펀드 판매 중단 돌입

[아시아경제 박지환 기자] 증권업계가 직원의 1880억원 횡령 사건 발생으로 매매 거래가 정지된 오스템임플란트 편입 펀드에 대한 판매 중단에 나섰다

대신증권은 6일 오후 공지를 통해 고객들의 수익 보호를 위해 KB밸류포커스30증권자투자신탁(채권혼합) 등 오스템임플란트를 편입한 펀드 63종의 신규 매수를 중단한다고 밝혔다. 대신증권은 "이 펀드는 오스템임플란트 주가를 지난해 말 종가로 기준가격에 반영하고 있어 향후 거래재개 시 기준가격 하락의 가능성이 있다"고 설명했다. 단 추가납입, 자동이체는 가능하지만 투자 결정시 이 같은 내용을 참고해달라고 당부했다.

미래에셋증권 역시 이날 오스템임플란트 편입 펀드 판매를 중단한다고 알렸다. 오스템임플란트 편입 국내 펀드는 106개이고 상장지수펀드(ETF)인 '미래에셋TIGER의료기'는 전체 자산의 7.7%가 오스템임플란트다.

미래에셋자산운용은 "ETF 등 인덱스 펀드는 임의로 종목을 편출할 경우 추종지수와의 추적오차가 발생하기 때문에 추종지수의 변경 등에 따를 예정"이라며 "액티브 펀드는 상장폐지실질심사 결과와 그 후 재개되는 시장가격을 보고 밸류에이션 평가를 통해 보유 및 매도를 결정할 예정"이라고 밝혔다.

앞서 하나은행도 5일 오스템임플란트가 편입된 펀드 77개의 판매를 중단한 바 있다.

