대전시, 코로나19 위중증 병상 18개 추가 확보 ‘숨통’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 코로나19 병상 추가 확보로 확진자 증가 상황에 대비한다. 대전은 최근 확진자 급증으로 한때 코로나19 전담 위중증(중환자실) 병상 가동률이 100%를 기록했다.

시는 6일부터 코로나19 전담 위중증 병상 18개를 추가 확보해 운영한다고 밝혔다.

추가 병상은 충남대병원에 마련되며 이를 통해 지역에선 총 46개 위중증 병상이 운영된다.

이날(6일) 현재 위중증 병상은 충남대병원에 38개, 건양대병원에 8개가 마련돼 운영 중이다.

여기에 시는 내달 말까지 위중증 23개, 준중증 26개, 중등증 558개 병상을 추가 확보해 코로나19 전담 병상을 총 909개까지 늘릴 계획이다.

이동한 시 보건복지국장은 “감염병 전담병원을 계속 확충해 시민이 안전하게 코로나19 치료를 받도록 총력을 다하겠다”며 “이와 함께 시민의 자발적 추가 예방접종과 방역수칙 준수를 당부드린다”고 말했다.

한편 이날 현재 지역에서 운영하는 코로나19 전담 병상은 총 351개며 이중 133개가 사용되고 있다. 이용률은 38%로 입소 가능한 병상은 218개다.

앞서 지역에선 지난해 12월 7일 확진자 수가 185명까지 늘었다가 이달 5일에는 41명으로 줄어든 상황이다.

다만 최근 오미크론 확진자가 36명(대부분 해외입국)으로 늘면서 지역 내 오미크론 변이 바이러스에 따른 코로나19 확산 우려를 간과할 수 없다는 것이 시 방역당국의 설명이다.

