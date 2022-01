기재부, 추경에 거리두기…"기존 지원대책 집행 총력"

기재차관 "남은 예비비 말하기 곤란…재난 등 소요엔 충분히 대응 가능"

[세종=아시아경제 김현정 기자] 기획재정부가 기존 본예산에 대한 집행 필요성을 강조하면서, 여당이 주장하고 있는 추가경정예산(추경)안 편성에 대해서는 선을 그었다.

이억원 기재부 1차관은 6일 정부 서울청사에서 열린 비상경제 중앙대책본부 회의 결과 브리핑에서 "추경은 지난 3일 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 언급한 내용에 제가 더 추가로 설명해 드릴 사항은 없다"며 "지금은 방역 위기와 소상공인 어려움에 빠르게 대응하기 위해 가용재원을 총동원해 마련한 피해지원 대책을 신속히 집행하는 데 총력을 기울여야 할 때"라고 강조했다.

이 같은 발언은 '설 전 추경을 편성해 전 국민 재난지원금을 지급하자는 정치권 주장에 대한 기재부의 입장은 무엇인가'라는 질문에 답하는 과정에서 나왔다. 그는 "추경 여부는 향후 방역 전개 상황, 소상공인 피해 상황, 추가 지원 필요성, (국회에서 확정된) 기정 예산에서 동원할 수 있는 규모와 세수 등 재원 여건과 같은 전반적인 제반 요인을 종합적으로 점검하고 판단해 결정할 계획이라는 홍 부총리의 말씀을 반복해서 드리겠다"고 설명했다.

앞서 홍 부총리는 지난 3일 기자들과 만난 자리에서 "일차적으로는 소상공인 관련 예산을 1분기에 최대한 집중적으로 집행하는 데 역점을 두는 것이 우선"이라고 발언한 바 있다. 다만 "향후 여건을 정부가 종합 점검·판단해 추경을 결정할 계획"이라고 언급, 검토하지 않고 있다는 앞선 의견에서는 한 발 물러나는 모양새를 취했다.

이 차관은 이날 올해 잔여 예비비 규모를 묻는 질문에 대해서는 "예비비 재원 부분에 대해 현재 얼마가 남았는지는 이 자리에서 말씀드리기가 곤란하다"고 답했다. 그는 이어 "현재 남은 예비비로 재난·재해 대응 등 예상되는 소요에는 충분히 대처 가능할 것으로 판단된다"고 덧붙였다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr