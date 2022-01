순천시, 2050탄소중립 순천형 정책 본격 추진

기후위기 대응 저탄소 생활 실천 문화 확산에 주력

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 올해 대한민국 생태수도에 걸맞은 순천형 탄소중립 정책을 본격적으로 추진한다고 6일 밝혔다.

시는 심각해지고 있는 기후위기에 선제적으로 대응하기 위해 올해 순천형 2050 탄소중립 실행계획 수립 용역을 추진한다.

실행계획은 제조업 중심의 탄소중립 정책과는 다른 순천형 시책으로 추진하게 되며, 공청회 등을 통해 시민의견을 적극 수렴하여 수립한다.

시는 기후위기 대응을 위해 올해 우선적으로 저탄소 생활 실천문화 확산에 주력할 계획이다.

시민 녹색생활 참여 유도를 위한 SNS이벤트를 매월 개최하여 참여자에게 소정의 상품을 지급할 계획이며, 관내 135개 아파트 단지를 대상으로 전기, 수도, 가스 등 에너지 사용을 감축한 우수 녹색아파트 10개 단지를 선정해 3000여만 원의 인센티브를 지급한다.

또한 탄소포인트제 가입과 온실가스 1인 1톤 줄이기 실천약속 등 범시민 운동을 통해 순천형 2050 탄소중립 실현을 위한 시민참여를 강화해 나갈 방침이다.

아울러 노후경유차 조기폐차, 친환경 자동차 보급, 친환경 보일러 지원 등 국비 114억원, 도비 13억원을 포함한 총 190억원의 올해 지원사업을 통해서도 온실가스를 줄여나갈 계획이다.

순천시 생태환경과 관계자는 “시민들이 일상생활에서 실천할 수 있는 에너지 사용 절감부터 수송·산업분야까지 부문별 체계적인 계획수립으로 순천형 2050 탄소중립 실현에 최선을 다하겠다”고 말했다.

