경남교육청, 겨울방학 한국어 학습캠프로 학습공백 메꿔준다

다문화가정 학생 대상 맞춤형 지원



동광초 등 도내 7개 학교서 2~3주

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남교육청이 다문화 학생에 맞춤형 학습을 지원하는 겨울방학 캠프를 마련했다.

캠프는 김해 동광초등학교 등 다문화 교육 한국어 특별학급이 있는 도내 7개 학교에서 2주에서 3주 동안 진행된다.

한국어 교실은 한국어 능력이 부족한 중도 입국자 가정과 외국인 가정 학생에게 수업을 지원하고 기초학력을 높일 수 있도록 오프라인으로 운영한다.

한국어 의사소통뿐만 아니라 정서 지원과 상담, 체험활동 등 학생 상황을 고려한 맞춤형 지원을 강화한다.

온·오프라인을 연계한 혼합형 수업을 진행해 자기 주도적으로 한국어 학습과 교과 공부를 하도록 자체 개발한 ‘슬기로운 한국어 탐구생활’ 기초편 30강과 심화편 30강을 상시 제공한다.

아이톡톡 e-학습터를 활용해 다문화 학생이 스스로 학습할 수 있도록 한국어 외 영어, 베트남어, 중국어, 일본어 자막의 초등 수학 콘텐츠도 지원하고 있다.

캠프 외에도 겨울방학 동안 3개의 초등학교에서 입학 예정 다문화가정 학생을 대상으로 학교생활 적응 훈련을 하고 기초 한국어 이해도와 자기 주도성을 높일 수 있는 징검다리 과정도 운영한다.

한국어 특별학급 교육에 필요한 교재를 보급하는 등 다문화 학생들이 지역 핵심 인재로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원한다.

한국어 습득에 어려움을 겪지 않도록 ‘찾아가는 한국어교육’ 운영학교의 교사와 학생에게 투명마스크를 제공해 상대의 입 모양을 볼 수 있게 하고 말하기와 듣기 학습이 원활하도록 돕는다.

김해 동광초 이은숙 교사는 “주말만 지나고 와도 한국어를 잊어버리는 경우가 많아 걱정이었다”며 “겨울방학 캠프는 한국어를 집중적으로 익힐 수 있는 시간”이라고 말했다.

홍정희 진로교육과장은 “다문화 학생의 학습 공백 기간이 되기 쉬운 겨울방학 동안 맞춤형 교육 지원으로 한국어 실력과 기초학력이 오를 수 있게 하겠다”고 말했다.

