평생교육바우처 올해 3만명 지원…신청기간 2월4일까지

작년보다 지원 규모 2배 확대

올해부터 단기 강좌도 사용 가능

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 올해 3만명에게 평생교육바우처를 지원한다.

6일 교육부와 국가평생교육진흥원은 7일부터 다음달 4일까지 2022년 평생교육이용권 신청을 받는다고 밝혔다.

평생교육이용권은 저소득층 성인의 평생교육 참여 기회를 확대하기 위해 교육비를 지원하는 제도다. 만 19세 이상 기초생활수급자, 차상위계층, 기준중위소득 65% 이하인 가구의 구성원이 평생교육바우처 홈페이지에서 신청할 수 있다.

지원 대상자로 선정되면 평생교육 희망카드(NH농협)를 발급 받아 평생교육강좌 수강료와 재료비·교재비로 연간 35만원(최대 70만원)까지 사용할 수 있다.

올해 지원 인원은 작년보다 두 배 늘어난 3만명이며, 우수 이용자에게는 재충전(추가 35만원) 기회를 부여한다. 올해부터 단기 강좌에도 이용권을 사용할 수 있다.

평생교육바우처 지원 대상자 중 절반은 기초생활수급자와 차상위계층 등을 우선 선발한다. 교육의지가 높은 학습자도 혜택을 받을 수 있도록 학습계획·전년도 교육 이수실적 등을 고려해 선정한다.

선정 결과는 2월 말 평생교육바우처 홈페이지에 게시하며 개별 휴대폰이나 전자우편 등으로 안내한다.

