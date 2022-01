미니스톱, 식물성 대체육 활용한 ‘비건 삼각김밥’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 미니스톱은 식물성 대체육 브랜드 언리미트와 손잡고 식물성 대체육으로 만든 비건 신상품 ‘고기없는삼각김밥’을 출시했다고 6일 밝혔다.

고기없는삼각김밥은 식물성 풀드바비큐 대체육이 주 재료로, 잘게 찢은 미국식 풀드 바비큐의 부드러운 식감과 깊은 맛을 살렸다. 또한 다진 청양고추, 양파, 당근으로 매콤한 감칠맛과 아삭함을 더했다.

앞서 미니스톱은 식물성 풀드바비큐 대체육과 다진 유부를 메인 재료로 만든 ‘고기없는유부바비큐김밥’도 출시했다. 향후 비건 상품을 지속 추가해나갈 예정이다.

미니스톱 관계자는 “고객의 변화된 라이프스타일을 반영하여 건강과 가치소비를 추구하면서도 맛을 끌어올린 비건 상품을 제공하기 위해 노력하고 있다”며 “논비건도, 비건도 누구나 맛있게 먹을 수 있는 비건 상품을 선보이겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr